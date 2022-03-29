Азербайджанский ультрамарафонец Эльмир Аскеров вошел в число призеров марафона Efes Ultra Trail в Турции. Наш бегун поднялся на третью ступень пьедестала, преодолев горный забег на 120 километров, а ранее занял первое место в зимнем забеге на 80 километров при 20-ти градусном морозе.

Э.Аскеров является создателем сообщества любителей бега Azerbaijan Ultra Runners.

На днях ультрамарафонец вернулся в Баку. В интервью # он рассказал о том, что подготовка к старту началась в гонке на 80 км в Ленинградской области, где он планировал бежать 40-60 км лишь как тренировку, но когда узнал, что на финиш приедет друг с детьми, решил не сходить с дистанции и добежал все 80, придя к финишу первым.

Аскеров признается, что каждый горный старт для него – это новый опыт, новые знания и новые ошибки, и подчеркивает, что в этот раз ошибок было минимум.

«Прежде всего, хорошо подобранная экипировка позволила минимизировать прежние ошибки. В качестве питания с собой были смесь Амилопектина, финики, инжир, чурчхела, кешью, конфеты грильяж, миндаль, апельсины, бананы и, конечно же, электролиты», — рассказывает марафонец.

На дистанции 72 – 83 километра ему удалось сохранить достаточно сил, невзирая на сильные порывы ветра, которые, по словам спортсмена, могли запросто свалить с ног.

Трасса проходила по знаковым местам горной части Измира, где каждый квадратный метр земли пропитан древней историей, и где находился античный город Эфес, а на обрыве стоит древняя крепость Keçi Kalesi, около которой пасутся козы.

«Невероятно красивая дистанция, я советую всем посетить эту местность и увидеть все своими глазами», — говорит Аскеров, подчеркивая, что он был счастлив стать

частью этого бегового праздника.

«Наши турецкие коллеги умеют устраивать праздники! Желаю всем здоровья и бега!», — заключил спортсмен.