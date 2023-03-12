Около 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы в субботу, 11 марта. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

В публикации отмечается, что в городах по всему Израилю наблюдалось рекордное количество протестующих. В Хайфе их около 50 тыс, что является рекордом города. По словам организаторов, в Раанане порядка 9 тыс. протестующих, в Кирьят-Оно — 3,5 тыс, в Реховоте — более 3 тыс. человек.

««Мы не согласимся на подчинение правовой системы правительству — ни в комитете по назначению судей, ни в назначении главного судьи в Верховном суде, ни каким-либо иным образом», — заявили организаторы протеста против судебной реформы. (gazeta.ru)