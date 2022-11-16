Во всех областях Украины, кроме Крыма, объявили масштабную воздушную тревогу.

Как передает #, об этом сообщают украинские СМИ.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ВС РФ продолжают массированные ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуре Украины. Подразделения Сил обороны Украины уничтожили 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БПЛА «Орион».

Только за прошедшие сутки ВС РФ нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Между тем, РБК-Украина сообщает о том, что зафиксирован вылет российских истребителей с белорусских аэродромов, а также наблюдается активность в воздушном пространстве Беларуси.