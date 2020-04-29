По улицам Баку будут ходить Газан хан, Маркс и Вассерман – чудо от Оперативного штаба

4 мая 2020 года истекает срок карантина, введенного 24 марта в связи с распространением в Азербайджане коронавируса. Во время карантина была временно приостановлена деятельность большей части государственных и частных учреждений. Как шутят в соцсетях, если бы коронавирус мог бы говорить, то он признал, что его появление в Азербайджане – ошибка. Ведь на самом деле, «благодаря» пандемии в азербайджанском сегменте соцсетей появилось столько шуток и мемов. Мы, безусловно, талантливый народ – каждое решение Оперативного штаба при Кабмине становилось предметом для шуток и издевательств. Особенно досталось решению Оперативного штаба от 24 апреля о поэтапном смягчении карантина. В списке разрешенных с 27 апреля сфер услуг и торговли значатся: продажа книг и газет, продажа одежды, услуги ателье и фотостудий, продажа мобильных телефонов, компьютерной и бытовой техники, услуги по уборке домов и частное репетиторство (за исключением групповых занятий). Также разрешена деятельность объектов по продаже мебели, автомобилей, косметики ювелирных изделий, цветов, удобрений и сельхозтехники.

Под запретом остались парикмахерские. И на самом деле, в списке открытых объектов есть те, без которых можно жить не то, что два месяца, даже полгода. А без парикмахера – нельзя.

Почему же Оперативный штаб при Кабмине не включил парикмахерские и салоны красоты в список разрешенных сфер услуг?

Для получения ответа мы обратились в пресс-службу Кабинета министров Азербайджана. В беседе с # сотрудник пресс-службы Кабмина Афаг Ализаде отметила, что ей ничего не известно о причинах, по которым парикмахерские и салоны красоты остались «за бортом». Но пообещала разузнать, если мы отправим вопрос по электронной почте. Но после того, как мы отправили письмо, пришел дежурный ответ азербайджанского чиновника: смягчение режима карантина не подразумевает восстановление деятельности парикмахерских.

В поисках ответа на свой вопрос, мы обратились к главному инфекционисту страны Джалалу Исаеву. Он считает преждевременным принимать решение об открытие парикмахерских и салонов красоты. «Парикмахеры очень тесно общаются со своими клиентами, и поэтому опасность заражения коронавирусом в результате общения с ними является довольно высокой», — сказал главный инфекционист.

А работающий в Бинагадинском районе парикмахер Мамедали Алиев считает, что парикмахерские и салоны красоты должны открыться до отмены карантина. «Людям нужно стричь свои волосы, чтобы выглядеть опрятно перед выходом на работу. Сегодня мы вынуждены стричь на дому, из-за этого опасность заражения, наоборот, увеличивается. Было бы лучше, если бы нам позволили обслуживать клиентов в салонах, обязав соблюдать правила защиты от коронавируса», — сказал # Мамедали Алиев.

Известный квнщик Бахрам Багирзаде, который в последнее время часто появляется на телеэкранах с рекламой бритвы фирмы Gillette, считает, что не нужно торопиться с открытием парикмахерских и салонов красоты. Он в полушутливой форме посоветовал мужчинам страны вернуться к своим корням: «Ведь тюркские мужчины всегда носили длинные волосы и бороду. Вот и настал момент вернуться к своим истокам».

Шутка, конечно, неплохая, но от этого не легче тем мужчинам, которые 4 мая выйдут на работу, похожие на персонажа известного советского фильма «Лев ушел из дома».

Итак, если 4 мая карантин будет отменен и народ выйдет на работу, то по улицам Баку будут ходить мужчины, похожие на Газан хана или же Бейрека из «Деде Горгуда». А та часть населения, которая не знает героев эпоса «Деде Горгуд», наверное, будет лицезреть, как по улицам ходят мужчины, похожие на Карла Маркса, или на Анатолия Вассермана. Особенно запомнилось полушутливое возмущение по поводу данного решения в соцсетях – «мы, что должны собрать волосы и нацепить бантик?» Надеемся, что на очередном брифинге представители Оперативного штаба ответят на этот вопрос. Или хотя бы объяснят населению, как в течение двух месяцев можно остановить рост волос на голове. Ведь на брифингах Оперативного штаба появляются люди, волосы у которых аккуратно пострижены, как и два месяца назад. Мы не будем утверждать, что они нарушают условия карантина. Наверное, все-таки это чудо…