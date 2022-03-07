Утром седьмого марта российские военные ударили по городу Николаев из реактивных систем залпового огня «Смерч», сообщила национальная общественная телерадиокомпания Украины «Суспильне».

По словам местных жителей, взрывы были слышны практически по всему городу. Предполагается, что россияне ударили сразу по двум направлениям, передает УНИАН. Кроме того, местные заявили, что в некоторых районах города пропала подача электроэнергии, операторы мобильной связи также работают нестабильно.

Позже в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожарам.