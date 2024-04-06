Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну по пути Украины.

«На фоне провалов Киева в прокси-войне коллективного Запада, Вашингтон и Брюссель ищут новые антироссийские «полигоны»… Взгляды западников все чаще стали падать сначала на Молдову, а затем на Армению», – написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале, отметив, что ситуация становится более очевидной по мере развития формата Армения-Соединенные Штаты-ЕС.

По мнению Слуцкого, «поддержка и помощь» евроатлантических «ястребов» являются попытками возродить «план» по ослаблению Российской Федерации за счет национальных интересов армянского народа и с перспективой дестабилизации на Южном Кавказе.

«Такого рода «помощь» оборачивается утратой суверенитета, гражданскими войнами и жертвами среди мирного населения», – заключил глава комитета Госдумы по международным делам, отметив, что желание граждан этих двух стран повторения «украинского варианта» – вопрос.