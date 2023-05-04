Хорошо известное выражение «высечь самого себя», ставшее крылатым благодаря писателю, кстати, то ли русскому, то ли украинскому, Н.В.Гоголю, как нельзя к месту подходит для употребления в ситуации с якобы атакой дронов на Кремль.

Помните, в комедии Гоголя «Ревизор» унтер-офицерская жена, по версии городничего, сама себя высекла на рынке в ходе ссоры между женщинами, а он-то был ни при чем.

Так вот, вчерашнее ночное зарево над куполом Сенатского дворца, вполне сравнимо с этим сюжетом, только с точностью наоборот. В данном случае, похоже, Кремль высек себя сам, а обвинил Банковую. Такой версии придерживаются многие известные эксперты, о том же пишут телеграмм-каналы со ссылкой на инсайдерскую информацию. Да и логику в этом думающий и имеющий представление о методах и способах правления чекистов, да и немецких фашистов, поджогших Рейхстаг, обвинив при этом коммунистов, на которых открыто равняются сегодня в России, читатель может найти легко.

Но, давайте, по порядку.

Первое сообщение об инциденте появилось в одном из московских пабликов еще около половины третьего ночи. Однако, лишь через 12 часов власти РФ распространили информацию о том, что резиденцию Владимира Путина якобы атаковали украинские беспилотники.

Над Кремлем действительно пролетели два беспилотника, но никаких доказательств причастности Украины к «атаке» нет, сообщил телеканал CNN в среду, 3 мая. В Сети распространилось видео с моментом взрыва беспилотника над Кремлем и последующим пожаром. Два дрона летели к Кремлю с разных направлений с интервалом в несколько минут. Судя по часам на Спасской башне, первый беспилотник заметили над Кремлем в 02:27 по местному времени — он взорвался над Сенатским дворцом и вызвал пожар на крыше. Второй дрон зафиксировали в 02:43 — он взорвался в воздухе, а его обломки упали на территории Кремля. Заметим, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не упоминал об инциденте над Кремлем во время регулярного разговора с журналистами примерно за два часа до появления первых сообщений.

В российском следкоме заявили, что открыли дело о «теракте» якобы «в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции» российского диктатора Путина.

В поврежденном дроном дворце Кремля действительно находятся кабинеты и кремлевская квартира Путина. Как пишет в своем Telegram-канале российская журналистка Фарида Рустамова, в здании Сенатского дворца находится большинство рабочих помещений, которые используют Путин и его администрация. «А еще в нем находится кремлевская квартира президента. Недавно Путин принимал в ней председателя КНР Си Цзиньпина», — утверждает она. Она предположила, что поэтому в официальном сообщении Кремля произошедшее названо покушением на Путина. Естественно, в российском следственном комитете открыли дело о «теракте» якобы «в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции» Путина.

Как говорится в известной азербайджанской пословице, «у лжеца дом сгорел, но никто ему не поверил». Ну и версии Кремля, разумеется, вследствии известных причин, тоже нет доверия.

Инсценировкой ФСБ назвал ночную атаку дронов в Москве в интервью Radio NV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. «Они пытаются любым путем, если не сорвать, то хотя бы отсрочить украинское контрнаступление», — сказал он.

Аналитики ISW — американского Института изучения войны предположили, что Россия могла сама атаковать Кремль. По словам экспертов, российские власти недавно усиливали свою ПВО, в том числе в Москве. Поэтому маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов обороны и взорваться прямо «над сердцем Кремля», попав на камеры. Как напомнили аналитики, Кремлю еще ни разу не удавалось своевременно дать информационный ответ на другие военные унижения — потерю Херсона и Балаклеи. В этот же раз было быстрое и последовательное изложение официальной российской версии.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с участниками саммита стран Северной Европы в Финляндии подчеркнул, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России. «Я могу повторить этот месседж, думаю, будет понятно всем: мы не атакуем ни Путина, ни Москву», — сказал глава Украинского государства.

Метко высмеял «атаку» на Кремль глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, написав в Twitter, что взрыв над Кремлем, вероятно, стал первой в мире «операцией под чужим флагом», в которой на самом деле присутствовал флаг. Его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс заявил, что кремлевский режим достоин премии Оскар за «лучшие визуальные эффекты».

Итак, если взять за исходное вышеизложенную версию, рассмотрим, какие же цели мог преследовать Кремль этой, действительно, достойной Оскара операцией? Очень легко предположить сразу несколько:

— ввести раскол в антироссийскую коалицию и вызвать недоверие к Украине;

— сорвать контрнаступление украинской стороны:

— иметь повод для введения военного положения по всей стране, массовой мобилизации, объявления отечественной войны, организации крупномасштабной провокации на своей же территории – той или иной техногенной катастрофы, типа взрыва на какой-то АЭС с обвинением Украины;

— отменить парад победы на 9 мая, чтобы избежать лишних вопросов общественности по поводу «спецоперации», ее задач и целей, результатов и масштабов потерь, ну и самое главное, конечно-же, обосновать отсутствие Путина на параде и его выступление, если парад все же состоится, пусть даже в небольшом масштабе.

Но, если наше предположение имеет право на жизнь, эта, подобная поджогу Рейхстага, операция, может выйти Кремлю и боком, окончательно и полностью разрушив миф о «мощи российской армии», в которую пока еще верит «глубинный народ». Более того, не поставила ли этой инсценировкой российская сторона себя в смешное положение, подтвердив, что «атакой на Кремль» безъядерная Украина демонстративно унизила «ядерную сверхдержаву». Действительно, высечь себя России удалось на славу…