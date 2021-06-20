Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-24, днем — 30-35 градусов тепла, в Баку ночью — 22-24, днем — 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем — 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) составит 22-23 градусов тепла, на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) — 23-24 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

21 июня в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Утром в некоторых горных районах будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 35-40 градусов тепла, в горах ночью — 13-18, днем — 22-27 градусов тепла.