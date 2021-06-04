Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин добился освобождения из-под ареста автоинспектора, смертельно ранившего в Новосибирской области предполагаемого правонарушителя Векила Абдуллаева.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Сегодня по поручению председателя СК России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сказала Петренко в пятницу журналистам.

Ранее она сообщила, что Бастрыкин инициировал разбирательство с сотрудниками следственного управления СК по Новосибирской области, возбудивших дело в отношении автоинспектора, смертельно ранившего из пистолета Абдуллаева.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области «немедленно доложить об основаниях возбуждения этого уголовного дела, а также ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу».

Проверки в отношении следователей

По данным Петренко, в отношении сотрудников регионального управления СК, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, «назначены служебные проверки».

Уголовное дело по поручению Бастрыкина передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат. Также он поручил дать правовую оценку действиям всех участников произошедших 28 мая событий, сообщила Петренко.

Еще одно дело

Кроме этого, отметила она, «возбуждено еще одно уголовное дело в связи с произошедшими событиями по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 318, 319 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти)».

«В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны», — сообщила представитель СК.

Выстрел в голову

Вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области водитель автомобиля Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение. Полицейские начали преследовать его.

Автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился. По первоначальной версии Следственного комитета России, «преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по потерпевшему. После он вынул из кобуры свой табельный пистолет ПМ, взвел его в боевое положение и направил в сторону задержанного. В какой-то момент полицейский непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате произошел выстрел в голову потерпевшему».

В результате получивший ранение в голову Абдуллаев 30 мая скончался в Мошковской ЦРБ.

Позднее суд арестовал полицейского до 28 июля 2021 года. Он обвиняется по пунктам «а, б, в» части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия, причинением тяжких последствий).