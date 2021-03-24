По праву победившей страны

Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-членов НАТО по итогам встречи в штаб-квартире организации. «Мы сталкиваемся с растущими угрозами и системной конкуренцией. Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас»,- говорится в заявлении.

Особо подчеркивается, что напористые и авторитарные державы, а также негосударственные субъекты бросают вызов основанному на правилах международному порядку, в том числе посредством гибридных и киберугроз, злонамеренного использования новых технологий, а также других асимметричных угроз. Одним словом, заявления НАТО носят весьма четкий, конкретный характер.

Не оставляет возможностей для маневра и Евросоюз. Он ввел санкции против 11 человек и четырех организаций из России, Китая и еще нескольких стран за их причастность к грубым нарушениям прав человека. Эти меры министры иностранных дел 27 стран ЕС утвердили на своем заседании в Брюсселе в понедельник, 22 марта. Лицам из списка отныне запрещен въезд в ЕС, а если у них имеются активы на территории стран-членов сообщества, то они будут заморожены. Последнее касается и юридических лиц, в отношении которых ввели ограничения.

Из России под санкции попали два чиновника, ответственные за преследования сексуальных меньшинств в Чечне. Это глава отдела МВД по городу Аргуну Аюб Катаев и командир подразделения «Терек» Абузайд Висмурадов. Это уже второй пакет санкций за нарушения прав человека. Первый ввели в начале марта против четырех российских высокопоставленных силовиков, ответственных, по убеждению ЕС, к аресту, преследованию и осуждению оппозиционера Алексея Навального.

Армения является официально признанным стратегическим союзником России. Вот и премьер-министр РА Никол Пашинян недавно заявил, что» Россия — стратегический союзник и друг Армении, но не враг Азербайджана». Но слова армянского премьера и умонастроения армянского общества- две параллельные, практически не пересекающиеся прямые. Этот вывод крепнет по мере прочтения армянских СМИ.

Авторы публикаций, видимо считают, что настал максимально подходящий момент для предъявления претензий к России. И вот, давно уже поднаторевшее на поприще тиражирования антироссийских настроений издание «Лрагир» выдает очередную статью на эту же, излюбленную тему. Ее автор пишет, что созданием пятой колонны в Армении и угрозами Москва пытается и на этот раз выбраться сухой из воды под вывеской «более глубокой интеграции и общей идентичности».

«Согласны ли в Армении? Пустой проспект Баграмяна и митинги Никола указывают на то, что общество по большей части отвергает русско-турецкие планы и тех, кто их обслуживает. Россия не должна выйти сухой из этой истории: для начала – возвращение к границам Арцаха 1994 года и реинтеграция Нахиджевана в Армению», — указано в статье.

Поразительная, согласитесь, наглость. Да и «логика» тоже поразительная. Вместо того, чтобы подставлять России союзническое плечо, в РА демонстрируют поистине предательскую сущность, открыто предъявляя к ней совершенно неразумные требования. По сути, «Лрагир» предлагает обнулить итоги 44-дневной войны, в результате которой наша страна вернула себе контроль над многими ранее оккупированными территориями.

Автор данной публикации живет в мире иллюзий, уж коли предлагает не замечать подписей президентов Азербайджана и России под трехсторонним заявлением от 10 ноября. Более того, он и подпись премьер-министра РА Никола Пашиняна в упор не видит. Одни сплошные фантазии, иллюзии, глупости. И ладно бы это был единичный случай. Нет же! Антироссийскими статьями , да еще в такой момент для РФ, просто завалены армянские СМИ.

Вот и издание «Арменианрепорт» не нашло для себя ничего более умного, чем выдать текст под названием «Никол, требуй: ЕС должен ввести санкции против Турции и Азербайджана». Автор текста , если так можно назвать этот набор слов, делает поразительное открытие — ЕС не ввел санкции против Азербайджана и Турции потому, что …руководство Армении называет Россию союзником. То есть, не назови Пашинян РФ союзником РА , ЕС бы ввел санкции против Азербайджана и Турции?!

Дальше больше. «Николу Пашиняну, Армену Саркисяну и всем тем, кого именуют представителями официального Еревана, нужно громко и повсеместно отрицать какие-либо перспективы дальнейшего союзничества с путинской Россией. Только так, объявив себя партнером ЕС, демократического сообщества, мы можем ждать большего понимания наших проблем. Ну и естественно, нужно, чтобы Никол Пашинян, в первую очередь, сам открыто потребовал введения санкций против Турции и Азербайджана. Этого, к сожалению, нет», — сетует «Арменианрепорт».

Как видим, тут полный набор шокирующих умозаключений. Начиная с призыва разорвать отношения со страной, которая держит на территории РА свою военную базу , владеет практически всеми секторами ее экономики и даже охраняет, силами своих пограничников, армяно-турецкую и армяно-иранскую границу. И заканчивая требованием, обращенным к премьеру и президенту РА, чтобы те требовали санкций против Азербайджана и Турции по «причине» наличия санкций ЕС против РФ.

О том, что одно никак не связано с другим, там не хотят даже думать. Как, собственно и о том, что Армения не та страна, руководители которой могут у кого-то что-то требовать. Это проигравшая войну, самая экономически отсталая и бесперспективная страна региона. Которая, в итоге, вынуждена будет принять все, о чем заявляет официальный Баку.

«Новая транспортная линия свяжет Азербайджан с Нахчываном, который находился в блокаде со стороны Армении в течение почти трех десятилетий. Это также улучшит связь между странами Южного Кавказа и их соседями. Новый транспортный ландшафт будет способствовать экономическому сотрудничеству и развитию, что, в свою очередь, обеспечит положительный эффект в региональном и международном масштабе», — сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. А что по этому поводу говорят в РА? Нас это не волнует. По праву победившей в войне страны.