Президент США Джо Байден поручил сформировать межведомственную группу для анализа феномена неопознанных летающих объектов после того, как американские военные сбили над севером страны и Канадой три неизвестных аппарата, передает РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.

Он также допустил оговорку, когда заявил, что американские власти не видят оснований говорить о внеземном происхождении перехваченных над Аляской, Канадой и озером Гурон объектов.

Кирби также отметил, что, хотя феномен НЛО известен давно, но до сих пор американские власти не предпринимали серьезных попыток изучить его более глубоко. Байден это изменил: Вашингтон попытается «понять их лучше», сказал Кирби.

Ранее член палаты представителей США от штата Мичиган Джек Бергман заявил, что американские военные «вывели из строя» объект, который был обнаружен в воздушном пространстве над озером Гурон.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не фиксирует признаков какой-либо инопланетной активности в ситуации со сбитыми неопознанными летающими объектами в Северной Америке.