По опросам в Турции оппозиция набирает больше голосов

Согласно опросу, проведённому исследовательским агентством Polimetre, если бы в ближайшее время в Турции состоялись парламентские выборы, каждая из оппозиционных партий получила бы более высокую долю голосов, чем в 2018 году, тогда как правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и её союзник Партия националистического движения (ПНД) продемонстрировали бы худшие результаты.

Поддержка ПСР снизилась на 12,56%, тогда как число сторонников ПНД сократилось на 2,3%, по сравнению с результатами 2018 года.

Напомним, что на парламентских выборах 2018 года ПСР получила 42,56% голосов. Второе место в списке после правящей партии заняла Народно-республиканская партия (НРП) с 22,65%, далее следует прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) с 11,70%, ПНД — с 11,10% и «Хорошая партия» — с 9,96%.

В соответствии с исследованием, если бы сегодня состоялись новые выборы, ПСР поддержали бы 30% голосов, тогда как доля поддержки ПНД не превысила бы 8,9%.

Опрос показал, что поддержка основной оппозиционной НРП составляет 25,3%, «Хорошей партии» — 11,3% и 12,8% — ДПН.

Недавно созданная «Партия будущего», основанная Ахметом Давутоглу, бывшим премьер-министром и давним союзником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, набрала бы 10%, отмечается в результатах опроса. (МК-Турция)