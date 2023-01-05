Высокопоставленные представители Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что китайские данные о COVID-19 не дают точной картины ситуации в стране и не отражают количество госпитализаций и смертей от этой болезни.

Представители ВОЗ отметили также, что данные по распространению коронавируса в Китае свидетельствуют о том, что там не обнаружено нового варианта COVID -19.

В то же время ВОЗ считает, что Китай занижает свою статистику по распространению COVID -19 и количестве смертей в стране после отмены в Китае жестких карантинных мер 7 декабря 2022 года.

Вопросы к китайской статистике вызывают большое беспокойство, так как Китай, сняв жесткие ограничения для своих граждан, разрешил им выезжать за границу с 8 января.

Агентство ООН опубликовало данные, предоставленные китайским центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на следующий день после встречи представителей ВОЗ с китайскими учеными. Китай сообщает о ежедневных смертях от COVID -19 в единичных цифрах — о пяти или менее смертях в день. В то же время, многие китайские похоронные бюро и больницы пишут, что они перегружены, а международные эксперты в области здравоохранения прогнозируют по меньшей мере 1 миллион смертей в Китае, связанных с COVID -19, если не будут приняты дополнительные меры.

Майк Райан, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, заявил журналистам на брифинге, что данные, публикуемые в Китае, занижают количество общих госпитализаций, связанных с коронавирусом, количество пациентов в отделениях интенсивной терапии и количество смертей от COVID -19.

«У нас до сих пор нет полных данных», — сказал Райан журналистам. В конце декабря Китай сузил свое определение для классификации смертей, связанных с COVID -19. Их в Китае теперь засчитывают только в случаях, когда больной умирает от пневмонии или дыхательной недостаточности. Подобный подход вызвал недоумение у мировых экспертов в области здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что «ВОЗ обеспокоена риском для жизни в Китае», и вновь подчеркнул важность вакцинации, включая бустерные дозы, для защиты от тяжелого протекания заболевания и смерти.

Резкая отмена Пекином жестких ограничений в декабре 2023 года привела к быстрому распространению COVID -19 среди 1,4 миллиарда человек в Китае.

Некоторые страны, включая США, Индию, Японию, Южную Корею, Испанию и Италию, уже ввели обязательное тестирование на COVID -19 для всех въезжающих из Китая. (Голос Америки)