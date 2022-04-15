Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Молдовы о запрете т.н. георгиевской ленты, заявление опубликовано на сайте внешнего дипломатического ведомства.

Захарова указала, что президент страны Майя Санду обещала сохранить право отмечать 9 Мая.

«Это важнейшая дата нашей общей истории, напоминающая о подвигах народов Советского Союза, в том числе молдаван, сражавшихся против фашизма. В годы Великой Отечественной войны погибло 650 тысяч жителей Молдовы. 400 тысяч воевали в рядах Красной Армии. 250 тысяч молдавских солдат, офицеров и партизан награждены советскими орденами и медалями. Беречь память о них – наша общая святая обязанность», — подчеркнула она.

Представитель МИДа выразила надежду, что в руководстве Молдовы «возобладает здравый смысл» и оно воздержится от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией.

Накануне стало известно, что парламент Молдовы одобрил запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки, а также символы «Z» и «V», которые российские военнослужащие используют с началом спецоперации на Украине. В Минобороны РФ уточняли, что латинская буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».