По мнению депутата ММ жесткие ограничения введены не будут

«Рапорты ведущих мировых институтов, координирующих свою деятельность с Всемирной организацией здравоохранения, показывают, что в настоящее время жесткий карантинный режим в странах не представляется полезным с точки зрения взятия под контроль этого вируса».

Об этом АПА сказал заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Рашад Махмудов.

Он отметил, что на фоне такой статистики, таких рисков ограничения во всем мире, в том числе и в Азербайджане, в развитых странах Европы продолжаются: «На развитие ситуации в наибольшей степени влияют биологические особенности вируса, его поведение. При принятии этих решений шаги предпринимаются с учетом многих факторов, рекомендаций ВОЗ».

Р.Махмудов выразил отношение и к слухам о том, что Оперативный штаб пойдет на новые ограничения перед праздником Новруз: «Нужно согласиться с тем, что любое событие, увеличивающее общение между людьми, создает почву для роста любой инфекции. Когда раньше ежесуточный рост инфицирования составлял 400-500 случаев, мы не могли даже выйти на улицу, Баку производил впечатление мертвого города. Несмотря на это, нынешняя статистика показывает, что здравоохранение Азербайджана выдерживает это. Поэтому думаю, что не будут введены жесткие ограничения. Правительство и Оперативный штаб должны учесть все психологические факторы при принятии решения. В то время ужесточенный карантинный режим был введен для того, чтобы выиграть время, так как система здравоохранения многих стран не была готова к этому вирусу».