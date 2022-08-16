Черноморский флот России занял нехарактерную для себя оборонительную позицию и слабо контролирует ситуацию в Черном море. Об этом сообщает британское минобороны в ежедневном отчете военной разведки.

Нынешнее поведение военно-морских сил России в Черном море контрастирует с повышенной активностью флота в других морях, типичной для этого времени года. Патрулирование обычно ограничивается водами в пределах видимости побережья Крыма.

«Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем. Он потерял свой флагман «Москва», значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиный», — говорится в отчете.