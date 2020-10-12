По итогам первого тура к победе на выборах в Литве двигаются правоцентристы

Оппозиционная консервативная партия «Союз Отечества» в понедельник одержала победу в первом туре парламентских выборов в Литве, получив 23 места, или 16 процентов, в 141-местном парламенте. Второй тур голосования состоится 25 октября, сообщает Голос Америки.

«Союз крестьян и зеленых», составляющий костяк нынешней правящей коалиции, финишировал вторым и набрал 16 мест (11 процентов).

Две либеральные партии, «Партия свободы» и «Либеральное движение», считающиеся вероятными союзниками в будущей правоцентристской коалиции, набрали, в общей сложности, 14 мест (10 процентов). Левоцентристская «Партия труда» получила 9 мест, а «Социал-демократическая партия» – 8. Согласно предварительным результатам, в парламенте будут представлены шесть партий.

Три кандидата в одномандатных округах заявили о своей победе в первом туре голосования, в том числе бывший министр финансов и один из лидеров «Союза Отечества» Ингрида Шимоните, ранее баллотировавшаяся в президенты и курировавшая введение мер жесткой экономии во время глобального финансового кризиса. Шимоните может стать следующим премьер-министром страны.

В соответствии с избирательной системой Литвы остальные 68 депутатов будут избраны пропорциональным голосованием 25 октября.