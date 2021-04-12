По итогам переговоров в Анкаре Турция и Ливия подписали пять соглашений

Турция считает своим приоритетом распространение власти Правительства национального единства Ливии на всю страну. Об этом заявил в понедельник турецкий президент Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Анкаре с ливийским премьер-министром Абдель Хамидом Дбейбой.

«Сохранение суверенитета, территориальной целостности и политического единства Ливии, благополучие ливийского народа являются нашими первоочередными целями, — сказал он. — Отныне нашим приоритетом является распространение власти и суверенитета Правительства национального единства Ливии на всю страну».

Эрдоган также подтвердил приверженность Анкары подписанному в 2019 году меморандуму о взаимопонимании по разграничению морских зон.

По итогам переговоров в Анкаре стороны подписали пять соглашений, которые предусматривают строительство Турцией в Ливии трех электростанций, нового терминала международного аэропорта Триполи, нового торгового центра в Триполи, а также сотрудничество в сфере СМИ.

Кроме того, Эрдоган пообещал Дбейбе отправить в Ливию не менее 150 тыс. доз вакцины от коронавируса.