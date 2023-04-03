По факту покушения на депутата Фазиля Мустафу задержаны 6 человек.

Как передает АПА, по уголовному делу задержаны 6 человек, ведется расследование в отношении других лиц.

Отметим, что 28 марта 2023 года в 21:51 на улице Бабека в поселке Забрат-1 Сабунчинского района столицы возле дома депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Мустафы Фазиля Газанфар оглу был совершен террористический акт с применением автомата «Калашников».

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельное ранение, которое пробило ему правый плечевой пояс и нижнюю треть правого бедра.

В связи с этим в Главном Следственном Управлении Службы Государственной Безопасности Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности или мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, ранее вступивших в сговор) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.