Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Тверской области, на борту которого, по информации Росавиации, находился Евгений Пригожин.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России. «По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении.