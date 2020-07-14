По дорогам Турции запущен скоростной состав «15 июля»

Скоростной состав под названием «15 июля — Демократия и национальное единство» отбыл во вторник утром в первый рейс из Анкары в Стамбул.

Вагоны и локомотив оформлены в соответствии с тематикой событий четырехлетней давности, когда в Турции была предотвращена попытка насильственного захвата власти.

Пассажирский поезд будет курсировать по дорогам Турции в течение двух месяцев по линиям Анкара-Стамбул, Стамбул-Конья и Анкара-Эскишехир.

В поезде имеются 411 пассажирских мест, однако в связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции, в продаже лишь 217 билетов.

Поезд «15 июля — Демократия и национальное единство» преодолеет расстояние в 43 370 км и перевезет 23 920 пассажиров.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.