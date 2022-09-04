С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 49 500 человек личного состава. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали сразу 450 противников. А еще они уничтожили семьдесят единиц вражеской техники.

Свежей статистикой потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений. Наибольшие потери в стане врага зафиксированы на Донецком и Криворожском направлениях.

Напомним, на юге ВСУ проводят планомерное контрнаступление. В американском Институте изучения войны считают, что основная цель украинских защитников — это удары по узлам тылового обеспечения оккупантов.

А на Донбассе наиболее активные действия ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях. (unian.net)