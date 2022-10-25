Вооруженные силы России потеряли более 25% ударных вертолетов Ка-52 за восемь месяцев войны в Украине. Это произошло благодаря применению украинскими силами переносных зенитно-ракетных комплексов, а также из-за отсутствия превосходства в воздухе, пишет Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке.

«С момента вторжения в Украину Россия лишилась не менее 23 ударных вертолетов Ка-52. Это более 25% парка Военно-воздушных сил России из 90 вертолетов Ка-52 и почти половина общих потерь вертолетов России в Украине», – говорится в сводке.

Помимо зенитно-ракетных комплексов, которые Запад поставляет Киеву, проблемой для российских вертолетов в Украине стало недостаточное прикрытие со стороны боевых самолетов. Применение вертолетов без прикрытия не соответствует российской доктрине. Однако российские командиры вынуждены рисковать и прибегать к опасным боевым вертолетным операциям как к одному из немногих доступных способов поддерживать войска в бою, отмечает британская разведка.

«России по-прежнему не удается поддерживать превосходство в воздухе, чтобы осуществлять эффективную постоянную авиационную поддержку вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы на исходе», – констатируется в сводке.

Согласно проекту Oryx, который ведет счет документально подтвержденным потерям России в военной технике, всего российская армия потеряла 63 самолета (уничтожено 61), 54 вертолета (уничтожено 53) и 141 беспилотник (уничтожено 68). Наибольшие потери у России в танках – 7531 единицы, из которых уничтожено 4617. Также большие потери по БМП (1610, уничтожено 994), боевым машинам (1365, уничтожено 683), БТР (246, уничтожено 139) и мобильным машинам пехоты (161, уничтожено 104).

Крупные потери российская армия понесла во время контрнаступления ВСУ под Харьковом в конце сентября. Тогда украинским силам удалось только захватить более 200 танков, или примерно половину от того, что они захватили с начала войны. В результате Россия вышла на условное первое место среди стран, которые снабжают Украину вооружениями для обороны. (moscowtimes.ru)