В пятницу, 17 марта, произошло событие, которое уже обсуждается и еще долго будет обсуждаться. Досудебная палата МУС выдала ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за причастности к «незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей», из Украины в РФ. Реакцию российской стороны можно назвать предсказуемой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС и возмущены самой постановкой этого вопроса. Имея куда больший простор для демонстрации недовольства Кремля, российская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян уже угрожает ударом ядерным оружием по той стране, которая решится на арест на своей территории президента России Владимира Путина.

«Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы», — написала она в своем Телеграмм-канале.

Вспоминая ее же рассуждения о способности российской армии «взять Украину за два дня», как и прочие примеры бравирования, совершенно отчетливо понимаешь, что Марго снова несет ахинею. В том числе и потому что по сути она намекает на нанесение ракетного удара по той стране, которая задержит Путина в тот самый момент, когда президент России будет находиться там. В реальности же реакция Симоньян свидетельствует как о кризисе жанра с ее стороны, так и о шоке, в котором Марго и ее кураторы пребывали сразу после оглашения данного решения.

О том же свидетельствует и реакция другого пропагандиста Владимира Соловьева. Он и вовсе устроил клоунаду. «За этих детей, товарищи гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Уж мы в России детей Донбасса и приютили, и накормили, и в школы определили. А вы даже украинских беженцев по-человечески принять не смогли всем Евросоюзом», – написал он.

А еще, по мнению Соловьева, МУС «прогнулся под заокеанского хозяина», даже не проработав «формулировок». Он также призвал «нормальных граждан Европы» сменить «марионеточные режимы». Где это слышал? Ах, да. Это президент России Владимир Путин еще 25 февраля прошлого года призвал военнослужащих ВСУ брать власть в Киеве в свои руки. Об этом он сказал на срочном совещании с Советом безопасности России.

«Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал он тогда. Ныне, на фоне шокирующих потерь российской армии в войне против Украины, этот призыв вспоминается как доказательство полнейшего незнания главой российского государства реалий страны, на которую он напал.

Реальность же состоит в том, что по данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. Кроме того, согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в Украине жертвами российской агрессии стали почти 22 тыс. гражданских лиц. Говоря точнее, с начала российского вторжения в конце февраля 2022 года в Украине погиб 8231 мирный житель, еще 13 734 – ранены. ООН подтвердила гибель 3664 мужчин, 2173 женщин, 260 мальчиков и 203 девочек. Пол 31 ребенка и 1900 взрослых еще не установлен.

Про стертые с лица земли украинские города, в том числе и некогда цветущий Бахмут, за который идет сейчас ожесточенное противостояние, и говорить не приходится. Соответственно, совершенно прав президент США Джо Байден, который подчеркнул, что Путин совершил военные преступления и поэтому решение МУС о выдаче ордера на его арест является оправданным.

Да, в Кремле могут сколько угодно делать вид, что ничего страшного не произошло, но в реальности в рамках решения МУС президент РФ Владимир Путин должен быть арестован на территории 122 стран мира, ратифицировавших Римский статут, определяющий полномочия МУС. При этом, РФ отрезается от полноценных дипломатических отношений с половиной стран мира.

Плюс, Владимир Путин попал в компанию тех глав государств, которым был ранее выдан такой ордер МУС. Ранее такой ордер был выдан президенту Судана Омару аль-Баширу, президенту Кот-д’Ивуара Лорану Гбагбо и экс-руководителю Ливии Муамару Каддафи. Кстати, Ливия тогда также отказалась признавать решение МУС по Каддафи. Чем все это закончилось — все помнят.

И еще. президент РФ Владимир Путин стал первым главой государства, обладающего ядерным оружием и постоянным членом Совета безопасности ООН, на которого выдан ордер на арест МУС. Это означает одну, очень простую вещь. Коллективный Запад, в слабость которого так верили в Кремле, уверен в победе Украины и не боится более последнего российского «аргумента» — ядерного шантажа. И это — очень плохие новости для руководства РФ.