На лондонский аукцион выставлено платье актрисы Элизабет Тейлор, в котором она получила свою первую премию «Оскар» в 1961 году. Об этом пишет The Times.

Наряд, в котором Тейлор пришла получать награду за лучшую женскую роль в фильме «Баттерфилд, 8», будет продан на аукционе «Страсть к моде и балету» Kerry Taylor Auctions 6 декабря. Стартовая цена лота составила за $72,5 тыс.

Платье было создано дизайнером Марком Боаном для модного дома Christian Dior. «Оскароносный» наряд больше 50 лет пролежал в чемодане помощницы и подруги актрисы Анны Санз, хотя предполагалось, что он хранится в архивах французского бренда в Париже.

Владелица аукционного дома Керри Тейлор сказала: «Мы можем быть уверены, что оно принадлежало Элизабет Тейлор, это подтверждает вся имеющаяся документация».

На продажу выставлены и другие предметы гардероба актрисы, к примеру, «халат вдовы» из фильма «Бум!» и наряды из кутюрной коллекции бренда Tiziani. (gazeta.ru)