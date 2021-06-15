Обнародована программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу. Как сообщает Anadolu, прибывший с официальным визитом в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня встретится с президентом Ильхамом Алиевым на официальной церемонии в Шуше, освобожденной 27 лет спустя от армянской оккупации.

После встречи один на один с президентом Азербайджана состоится церемония подписания документов. Затем главы государств проведут совместную пресс-конференцию. После этого президент Турции совершит прогулку по Шуше. Пока это вся информация о деталях визита, который происходит на фоне завершившегося саммита НАТО.

По мнению правозащитника и политолога Мурада Сададдинова, предварительные результаты саммита НАТО для Турции состоят в том, что США согласны на повышение роли Турции в северо-атлантическом союзе вплоть до того, чтобы потеснить статус Франции. По мнению эксперта, в ближайшей перспективе традиционные зоны интересов Франции в Северной Африке, Центральном Средиземноморье, Ближнем Востоке и на Южном Кавказе будут взяты в рамках НАТО под курацию Турции. Более того Турция распространяет свое военно-политическое влияние в Афганистане и Кыргызстане — в зоне «пояса безопасности» Китая.

«Серьезное лоббирование повышения роли Турции в НАТО играет Великобритания. Саммит НАТО подтвердил новую геополитическую конфигурацию, сложившуюся после Брексита. Временный тандем Лондон-Анкара будет стремиться менять геополитическую карту Магриба, Средиземноморья, Ближнего Востока, Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа», — считает М.Сададдинов.

Удивительно, но практически в том же духе выступают и армянские СМИ. И вот уже «Лрагир» бьется в истерике, утверждая, что «Россия допустила Турцию на Южный Кавказ и с радостью обслуживает ее прихоти». Издание возмущается тем, что Россия вынуждена была согласиться на создание Турцией мониторингового центра в Агдаме и тем, что РФ согласилась на контроль со стороны Турции, посредством дронов, неба над Арменией.

«Россия открыла двери Армении для Турции, надеясь оставить Кавказ ей, а не «проклятым» армянам и Западу. Остается оформить это документально», — возмущается «Лрагир». Такие же панические настроения сквозят и в анализе от «Арменианрепорт». Данное издание ссылается на неназванные греческие СМИ, согласно которым Эрдоган потребует поддержку у НАТО, чтобы вывести Южный Кавказ из-под влияния России. И страны Альянса, утверждают греческие СМИ, окажут ему поддержку из-за опасения российской угрозы.

Такой расклад, по мнению СМИ РА, приведет к тому, что Армения окажется перед лицом колоссальных вызовов и опасностей, которые ставят под угрозу национальную безопасность и сам факт существования этого государства. К примеру, «Арменианрепорт» опасается, что в ходе визита Эрдогана в нашу страну будет принято решение об открытии нового диппредставительства Турции в Азербайджане, основано в Азербайджане предприятия по производству ударных и разведывательных БПЛА, подписано соглашение об открытии в Азербайджане турецкой военной базы.

И данный процесс, по мнению армянского издания, также свидетельствует о начале окончательного выдавливания России из региона Южного Кавказа. «Что самое важное, так это согласие России на все это. Точнее, согласие Путина и его окружения. Они прагматики, дельцы. Им важнее сохранить жизнь, свободу и активы, а все это зависит исключительно от воли коллективного Запада», — считает это армянское СМИ. Которое резюмирует, что самый страшный сон уже становится явью, противостоять ему Армения уже не может, ибо за нее уже все решили.