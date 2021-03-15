Планы России построить лунную базу назвали угрозой для США

Колумнист The Washington Post Генри Олсен назвал планы России и Китая создать лунную исследовательскую базу сигналом о новом альянсе между странами.

По мнению автора, совместная работа по созданию базы на Луне не несет в себе немедленной угрозы, так как такой проект невозможно осуществить ранее 30-х годов.

«Американцам не стоит переживать насчет скорой угрозы из-за секретных китайских лазеров или другого оружия, размещенного на спутнике Земли», — пишет Олсен.

Однако несмотря на планы собственно США построить базу на Луне, само сотрудничество России и Китая является тревожным знаком. Россия продает Китаю высокотехнологичное вооружение, также армии двух стран постоянно проводят совместные учения, в том числе вместе с Ираном.

Автор материала указывает, что ось Москва-Пекин-Тегеран должна заставить президента США беспокоиться, в первую очередь — на Ближнем Востоке. Главной мерой для восстановления ведущей роли США, считает Олсен, должно стать увеличение оборонного и космического бюджетов. (gazeta.ru)