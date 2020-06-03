Планируется полное закрытие торговых центров в выходные — Рамин Байрамлы

Планируется полное закрытие торговых центров в выходные.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, в данной связи гражданам рекомендуется закупить продукты на два дня.
Он также отметил, что в эти дни на улицу будет разрешено выходить только получив СМС-разрешение.
«Однако порядок получения будет отличаться от прежнего. То есть выходить на улицу будет разрешено только в связи с состоянием здоровья. Также предусматривается полностью запретить движение общественного и частного транспорта», — добавил Рамин Байрамлы.
Председатель TƏBİB добавил, что могут быть сделаны предложения по сокращению рабочих часов в пятницу.(Trend)