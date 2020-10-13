План уничтожения БТД существует — примитивная ложь Армена Саркисяна

Президент Армении Армен Саркисян в интервью телеканалу RT сделал поражающее своей лживостью, глупостью и цинизмом заявление. «Они говорят также о том, что армяне могут ударить по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, и потому они здесь, чтобы защитить трубу. А где логика? Если бы армяне захотели ударить по трубе, то сделали бы это 20 лет назад. Несколько артиллерийских ударов, и ее не существовало бы. Но армяне не пошли на такое, там даже пули не было выстрелено», — добавил глава армянского государства.

Все эти утверждения представляют собой поистине уникальный набор безнравственного и не соответствующего действительности заявления. Истиной является то, что ночью 6 октября ВС Армении выпустили кассетную ракету по стратегическому нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. На территории Евлахского района, в десяти метрах от нефтепровода БТД упала ракета. Вокруг разлетелось более 300 кассетных бомб. Есть фото и видеодоказательства. Есть и позиция ВР по этому поводу.

«Мы очень обеспокоены расширением военных операций ВС Армении, нацеленных на гражданские поселения и инфраструктуру на территории Азербайджана. В частности, мы были очень обеспокоены сообщениями о ракетном нападении, предотвращенном азербайджанскими воздушными силами, на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказский газопровод», — говорилось в заявлении пресс-службы ВР.

Армен Саркисян, долгие годы бывший послом РА в Великобритании, прекрасно понимает, что такая всемирно известная нефтяная компания, как ВР никогда не делает заявлений, не подтвержденных фактами. Стало быть, он просто решил лгать, совершенно не заботясь о последствиях разоблачения его лжи. Точно также, замечу, армянская сторона отрицает удар по мирному населению Гянджи, от которого пришли в ужас побывавшие на месте трагедии иностранные дипломаты.

О том, что эти удары по Гяндже и трубопроводу БТД были вовсе не случайными говорит множество заявлений с армянской стороны. Так, бывший министр обороны Армении, а ныне главный военный советник премьер-министра РА Вагаршак Арутюнян в интервью программе «Вести», что выходит на телеканале «Россия», открыто заявил: «Мы выработали такую тактику – это нанесение ударов по артиллерии, вывод из строя системы ПВО, в дальнейшем – удары по мирным населенным пунктам, чтобы вызвать панику».

Это и есть терроризм, одобренный Пашиняном и, что еще более важно, всем армянским обществом. Чтобы убедиться в этом достаточно вспомнить, что депутат Национального собрания Армении Арман Бабаджанян опубликовал в Facebook пост, в котором отмечалось, что реализуемые в Азербайджане западные проекты, газо- и нефтепроводы должны быть взяты вооруженными силами Армении под прицел. Это был открытый призыв к осуществлению терактов со стороны армянского депутата.

Кроме того, в статье под названием «Неизбежная победа: мир на стороне Армении», что вышла на сайте «Арменианрепорт», черным по белому расписаны планы оккупантов. «В Баку не скрывают недовольства тем, что в Москве их заставили подчиниться и остановить войну. Но если враг пойдет на эту провокацию еще раз, то ему нужно понимать, что Гянджу мы сравняем с землей. А еще Тертер, Мингечаур и даже Баку. Все нефте- и газопроводы врага будут уничтожены. Тысячи и тысячи азербайджанцев будут истреблены. Возможности у нас для этого имеются», — говорилось в статье на армянском ресурсе.

И такое их поведение не является чем-то новым. Армен Саркисян же, безусловно, ныне выступает не только в роли президента РА, но и в качестве лица, уполномоченного объявлять о планах всего мирового армянства. В том числе и от имени армянских террористов из разных стран мира, многие из которых ныне воюют на стороне РА в Карабахе.

Среди таковых есть и курдские террористы, о тесных связях которых с армянами давно и всем известно. И тут не грех вспомнить о том, что в августе 2008 года в области Эрзинджан в Турции произошел взрыв на нефтепроводе БТД. Буквально за считанные секунды территория, по которой пролегает трубопровод (вблизи села Юртбаши Эрзинджанской области), была охвачена пожаром. Пламя возвышалось до 40-50 метров. Ответственность за инцидент взяла на себя Курдская рабочая партия (РКК). Да, та самая, боевики которой ныне сражаются на армянской стороне.

Кроме того, хочу напомнить еще и о событиях апреля 2016 года, когда азербайджанская армия также, как и сейчас, громила армянскую. Привожу тут слова директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии (РФ) Семена Багдасарова. Он заявил: «Нужно перенести военные действия на территорию Азербайджана. После точечных ударов по инфраструктуре надо выйти на левобережье Куры, откуда идут все нефтегазовые маршруты из Баку, в том числе нефтепровод Баку-Джейхан, и перерезать его».

Так что, как видим, есть слишком много доказательств не только того, что армянская сторона ныне нанесла удар по территории Азербайджана, где проходит трубопровод БТД, но и того, что он давно уже был, есть и будет мишенью армянской стороны. Как бы нагло, цинично и примитивно это не пытался отрицать Армен Саркисян, или какое-либо иное лицо в руководстве страны-оккупанта.