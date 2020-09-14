«Писающий мальчик» в Брюсселе предстал в маске и халате

На знаменитой скульптуре «Писающий мальчик» в центре Брюсселя появились маска и белый халат, сообщает Reuters.

Это сделали уже во второй раз с момента начала пандемии коронавируса. По информации ассоциации, которая ухаживает за скульптурой уже несколько столетий, выбор такой одежды – это дань уважения врачам и всем, кто был на передовой и способствовал улучшению эпидемиологической обстановки: медсестрам, уборщикам.

«Писающего мальчика» наряжают в разные костюмы с давних времен. Вся одежда потом хранится в музее. Средневековый паж, арабский шейх, солдат Первой мировой, индеец и даже эскимос – в таком виде мальчик ранее представал перед публикой.