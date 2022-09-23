Сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», а также более десяти аэропортов получили повестки в военкоматы после объявления «частичной мобилизации», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

По их словам, большинство пилотов в гражданской авиации — офицеры запаса, которые прошли обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовые со срочной службой за спиной. Таким образом, на войну в Украину могут отправить от 50% до 80% всех пилотов, оценил близкий к «Аэрофлоту» источник.

В связи с этим крупнейшие российские авиаперевозчики создали рабочие группы, чтобы составить списки на «бронь» для своих сотрудников. Но пока юристам компаний неясно, кому передавать списки — Минобороны, Минтрансу или властям регионов, которые отвечают за мобилизацию. (moscowtimes.ru)