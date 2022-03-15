В понедельник корпорации Pfizer и Bayer, крупнейшие производители лекарств в мире, пояснили, что означает их уход с российского рынка в связи с вторжением России в Украину, сообщает Голос Америки.

Американская корпорация Pfizer отказывается от сотрудничества с Россией: она не будет начинать новых клинических испытаний или набирать в этой стране пациентов для уже начатых исследований; кроме того, она прекратит все запланированные инвестиции в проекты, осуществляемые в России.

Вместе с тем Pfizer заявила, что продолжит поставки лекарств россиянам на гуманитарной основе.

В компании подчеркивают, что поставка лекарств российским пациентам, уже состоящим в программах исследований Pfizer, будет продолжаться.

Корпорация намерена сотрудничать с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и другими регулирующими органами, чтобы перенести все свои текущие клинические испытания в России на альтернативные площадки за ее пределами.

Немецкая корпорация Bayer также заявила, что остановила всю свою деятельность в России и Беларуси, за исключением работ, связанных с основными продуктами в области здравоохранения и сельского хозяйства.

Bayer уже предоставила необходимые сельскохозяйственные ресурсы фермерам в России на 2022 год, «чтобы уменьшить дополнительную нагрузку на глобальную продовольственную систему». Однако решение о поставках на 2023 год будет принято в зависимости от того, прекратит ли Россия военные действия в Украине.

На Россию приходится около 2% продаж корпорации Bayer.

Западные производители лекарств и иной медицинской продукции предупредили, что их планы по продолжению продаж в России могут столкнуться с трудностями из-за введенных санкций, хотя эти санкции и не распространяются на медикаменты.