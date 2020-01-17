Певец – «реинкарнация» Фредди Меркьюри едет в Баку

Бакинцев ждет сюрприз – в ближайшее время с концертом в столицу Азербайджана приедет Марк Мартел, фронтмен трибьют-группы Queen Extravaganza, участники которой были отобраны лично Роджером Тейлором и Брайаном Мэем из Queen.

Марк – самый лучший в мире «подражатель» великого Фредди Меркьюри.

На сцене он гармоничен настолько, что его в шутку, а кто-то и всерьез, называют «реинкарнацией» величайшего вокалиста Queen. И Марк свой талант использует, не стесняясь: голос – почти один в один, харизма присутствует, и фирменное поведение на сцене Меркьюри он копирует достаточно похоже. И даже внешне они похожи.

«Плачу… словно любимый Фредди вернулся к нам», «Закрываешь глаза, и волшебство — Фредди снова исполняет свою песню…», — подобными комментариями сопровождается каждое видео исполнителя в YouTube.

Как сообщает #, о концерте Марка Мартела, который состоится в Баку в рамках мирового турне, сообщил на своей странице представитель компании 33 Event Эльхан Пейсахов. Точную дату организаторы пока не называют, отметив лишь то, что концерт состоится в этом году.

Согласно информации на официальных ресурсах артиста, первая часть тура Марка Мартела по Восточной Европе и СНГ состоится в сентябре 2020 года.

В 2018 году Мартел записал часть вокальных партий Фредди Меркьюри для биографического художественного фильма о становлении группы Queen «Богемская рапсодия».

«The Queen Extravaganza» — это гастролирующее концертное шоу, цель которого донести прославленную музыку «Queen» до разных поколений поклонников легендарной группы и Фредди Меркьюри. Шоу с бешенным успехом колесит по городам США, Канады, Европы. Концерт продолжается более двух часов с 30-минутным антрактом.

За это время участники «The Queen Extravaganzа» исполняют почти 40 настоящих хитов Queen, выбранных из списка самых популярных песен группы: «Bohemian Rhapsody», «Show must go», «Radio Ga Ga», «Somebody to Love» и др.