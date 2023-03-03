В Баку сегодня стартовала культурно-образовательная программа «Празднуем Масленицу вместе с Санкт-Петербургом».

В этой связи в Азербайджан прибыла большая делегация, возглавляемая первым заместителем главы Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергеем Марковым.

Торжественное открытие прошло в Азербайджанском университете языков, сообщает #.

Приветствуя участников мероприятия, С.Марков передал дружественный привет от губернатора культурной столицы России, уроженца города Баку Александа Беглова.

Марков подчеркнул, что проект «Празднуем Масленицу вместе с Санкт-Петербургом»

реализуется Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга при поддержке посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом.

«Мне очень приятно констатировать, что Азербайджан входит в то мировое большинство, которое считает, что русскую культуру никак нельзя отменить, как бы кто не старался. Культура Азербайджана и России настолько переплетена и взаимосвязана, что разорвать ее невозможно. Солисты Театра Песни и Танца «Морошка» дадут в Баку два концерта, и представят не только русскую народную культуру, но и продемонстрируют, с каким уважением мы относимся к азербайджанской культуре. Петербуржские артисты приготовили сюрприз для бакинской публики, уверен, он всем очень понравится», — сказал глава делегации.

На церемонии выступил ректор Азербайджанского государственного университета Кямал Абдулла, отметивший важность проведения подобных мероприятий, которые вносят большой вклад в азербайджано-российские отношения.

Ректор добавил, что существуют крепкие культурно-образовательные связи между Университетом языков и научными учреждениями России, и выразил надежду, что они будут развиваться и дальше.

Студенты Университета Языков приготовили для российских гостей сюрприз, исполнив известную песню «Подмосковные вечера».

В рамках двухдневной программы представители Санкт-Петербурга прочтут лекции по этнографии для преподавателей и студентов Азербайджанского университета языков и проведут мастер-класс по росписи традиционных символов Масленицы.

Также в Университете языков организованы соревнования по городошному спорту.

Бакинские студенты получили мастер-класс от мастера спорта, судьи международной категории, президента Федерации городошного спорта Санк-Петербурга Евгения Артамонова и вице-президента федерации Сергея Облогина.

После теоритической части студенты впервые получили возможность поиграть в старинную русскую игру.

Сегодня и завтра в Баку пройдут концерты Санкт-Петербургского театра Песни и Пляски «Морошка» на сценах Академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна и Оперной студии Бакинской музыкальной академии.

Наряду с концертной программой представители театра проведут для посетителей занятия и мастер-классы по танцам и игре на музыкальных инструментах.

Кроме того, запланированы мероприятия по линии двустороннего сотрудничества между городами-партнерами для обсуждения вопросов расширения взаимодействия.