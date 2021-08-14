В преддверии Недели пакистанской кухни в Баку состоялся первый Фестиваль манго. На праздник в столицу Азербайджана было доставлено 200 кг манго, прямиком из Пакистана, признанного одним из ведущих мировых экспортеров данного фрукта.

На церемонию открытия фестиваля были приглашены представители госструктур, фуд блогеры и журналисты, сообщает #. Организаторы фестиваля – популярное сообщество кулинаров–любителей Azeri Home Chef и Посольство Пакистана.

«Пакистан является четвертым по величине в мире производителем манго. Широко культивируемые в провинциях Синд и Пенджаб, популярными сортами манго являются Синдри и Чаунса, но на рынке также представлены другие сорта — Лангра, Дюссери и Анвар Ратоле. Мы в Пакистане называем манго «королем фруктов». Пакистанский манго отличается особым вкусом и ароматом», — рассказал нам заместитель посла Пакистана Моаззам Али Сахито.

Чем же был примечателен Фестиваль манго в Баку?

Прежде всего, тем, что на мероприятии можно было оценить все вкусовые и полезные качества пакистанского манго, который пока что, к сожалению, не представлен на нашем рынке.

Активисты Azeri Home Chef не поленились и приготовили из привезенного манго различные десерты, салат, коктейль и даже мороженое. Все эти изыски гости также могли отведать на фестивале.

«Не спали всю ночь, готовили, чтобы всем вам было сегодня вкусно», — рассказывает в беседе с нами основатель Azeri Home Chef, известный общественный деятель Фахранда Гасанзаде. По ее словам, проведение фестиваля планировалось еще в прошлом году, однако из-за пандемии и войны в Карабахе планы пришлось поменять:

«Мы выражаем благодарность нашей братской стране Пакистану, которая оказала нам бесценную поддержку в период Второй Карабахской войны и поздравляем ее с 74-й годовщиной независимости! Выражаем свое уважение и любовь к Пакистану, желаем мира, процветания и благополучия. 14 августа в Баку стартует Неделя Пакистанской кухни и культуры, а также конкурс Pakistan Food Week при поддержке посольства Пакистана в Азербайджане», — подчеркивает она.

Участник сообщества Azeri Home Chef Севда Ахундова рассказала о приготовленных на фестиваль блюдах, отметив, что для представителей посольства накрытые столы и различные изыски из манго стали неожиданным сюрпризом: «Господин посол не знал о нашей идее, планировалось, что вечер обойдется одной лишь дегустацией манго», — говорит она.

Сюрприз удался на все сто. Приготовленные азербайджанскими кулинарами блюда получили высокую оценку и среди дипломатов, и среди остальных гостей. Утонченный и освежающий вкус махито из манго, нежнейшее мороженое, чизкейк и тирамису – и это лишь часть меню фестиваля, который гости между собой прозвали самым экзотическим и вкусным фестивалем сезона.

Марьям Мамедова – дипломированный кулинар – любитель, экономист по образованию и сотрудник городской мэрии в прошлом. Родила 4 детей и полностью посвятила себе семейной жизни, что не мешает ей занимать высокие места на различных фуд-конкурсах и фестивалях. В прошлом году на Неделе пакистанской кухни М.Мамедова заняла второе место и в числе других победителей была приглашена на прием в Посольство Пакистана. Сотрудники дипкорпуса сделали ей многочисленные комплименты и подумали, что часть своей жизни Марьям провела в их стране, настолько умело ей удалось передать все тонкости блюд пакистанской кухни:

«Но на самом деле я никогда не была в Пакистане, и всю кухню выучила по рецептам в Интернете. Могу сказать, что наши кухни в чем то схожи, но пакистанская очень пряная. На этот раз я также готовлюсь к конкурсу во всеоружии», — рассказывает # кулинар .

Гостей фестиваля поприветствовал посол Пакистана Билал Хайе. Он рассказал, что Пакистан экспортирует манго примерно в 57 стран, и выразил надежду на то, что в скором времени Азербайджан пополнит это количество.

Посол сказал, что манго давно превратилось в частичку культуры и фольклора Пакистана, а всего в стране выращивается свыше 100 различных сортов этого фрукта.

Отметим, что 1 кг манго в Пакистане в денежном эквиваленте Азербайджана стоит 2 AZN.