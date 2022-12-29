В ходе беседы с журналистами в четверг, 29 декабря, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, прокомментировал заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что РФ должна инициировать в Совбезе ООН рассмотрение вопроса о наделении российских миротворцев мандатом СБ ООН или направлении в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента.

Так, подчеркнул Песков, к работе в Карабахе могут быть привлечены международные миротворческие силы исключительно с согласия всех сторон конфликта.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Армения — один из ближайших союзников России, а Азербайджан является очень важным партнером. (dailymoscow.ru)