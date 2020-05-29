Первый заболевший COVID-19 в Турции прибыл из США

Группа исследователей из стамбульского университета Сабанджи установила, что первый заражённый COVID-19 в Турцию прибыл из Соединённых Штатов и это произошло раньше, чем объявило Министерство здравоохранения.

В ходе филогенетического анализа первых 30 зарегистрированных случаев COVID-19 в Турции, исследователи университета Сабанджи отследили первые три случая COVID-19 в стране, источником которых стали США, Европа и Австралия в порядке прибытия.