Первый заболевший COVID-19 в Турции прибыл из США

Группа исследователей из стамбульского университета Сабанджи установила, что первый заражённый COVID-19 в Турцию прибыл из Соединённых Штатов и это произошло раньше, чем объявило Министерство здравоохранения.
В ходе филогенетического анализа первых 30 зарегистрированных случаев COVID-19 в Турции, исследователи университета Сабанджи отследили первые три случая COVID-19 в стране, источником которых стали США, Европа и Австралия в порядке прибытия.
Между тем конкретный тип генома в первых случаях заболевания COVID-19 в Турции свидетельствует о том, что вирус прибыл в страну до объявленной даты 11 марта. Помимо этого конкретного генома, 29 из первых 30 случаев в Турции относятся к тому же «семейству» вирусов.
В ходе исследования использовалась база данных Немецкой государственной и частной совместной инициативы по обмену всеми данными о гриппе, которая указала наличие в Турции 63 различных штаммов геномов.
На основе полученной информации, исследователи пришли к выводу, что большинство случаев в Турции распространились из Анкары. (МК-Турция)