Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.

Поздравления и слова благодарности Мехрибан Алиевой опубликованы на ее официальной странице в Instagram.

«Дорогие соотечественники!

Выражаю глубокую благодарность каждому из вас за полные любви искренние поздравления и добрые пожелания по случаю праздника Новруз. От всей души поздравляю наш народ с праздником, желаю всем крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения!

Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый дом, в каждый очаг счастье и здравие, а нашей стране – мир, благополучие и новые успехи!» — говорится в обращении Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

| 2020-03-20T10:02:28+00:00 20 марта 2020, 11:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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