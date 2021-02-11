Первые беспилотники Армения стала выпускать раньше Азербайджана, но… — Аршакян в плену фантазий

До начала Второй Карабахской войны министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян постоянно хвалился отечественными беспилотниками, производство которых началось практически за 10 лет до «бархатной революции». Однако за 44 дня войны армянское общество так и не дождалось их активного применения при отражении азербайджанского наступления. Об этом пишут сами ереванские СМИ.

Тем не менее, теперь у этого чиновника хватает наглости вновь заниматься мифотворчеством. Он провел пресс-конференцию и заявил журналистам, что «отсутствие масштабного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) армянского производства связано с отсутствием их массового производства».

После чего сообщил, что «в рамках разработки и производства ударных и разведывательных БПЛА приняты проекты финансирования, и работы по некоторым из них уже завершились». По обоим видам БПЛА, по словам Аршакяна, Армения должна выйти на производственные возможности. Ударные беспилотники, например, сейчас проходят испытания.

«Серийные заказы можно было спустить только относительно разведывательных БПЛА, поскольку вся подготовительная работа на 2020 год по ним была проделана. По остальным направлениям заказы можно будет спустить только в 2021 году. Разведывательные БПЛА, которые по своим параметрам не уступают конкурентам, применялись в Карабахе и хорошо себя показали. Применялись и те БПЛА, которые не прошли испытания, но были готовы», — заметил Акоп Аршакян.

Отвечая на вопрос, почему же тогда практически не публиковались кадры работы армянских БПЛА, как это делала азербайджанская сторона, министр заявил, что поскольку речь идет о разведывательных аппаратах, то выданная ими информация секретная и не подлежит разглашению.

В общем, тот еще фантазер. Видимо, эти басни для самоуспокоения нации, но насколько они полезны? Для чего организовывать пресс-конференцию, во время которой звучат лишь какие-то обещания и небылицы? Не лучше ли прекратить пудрить мозги армянскому обществу, чтобы оно до конца осознало всю правду о причинах того положения, в котором оказалась их страна?

Эти моменты прокомментировал # военный эксперт, бывший сотрудник минобороны АР Джаваншир Гусейнов:

— Военно-техническая ситуация в Армении заключается в том, что БПЛА (хотите — разведывательные, хотите — ударные) это все же результат сложного технологического процесса, который вот так просто обеспечить, не имея специфической военно-промышленной базы и доступа к технологиям, очень сложно. Еще в 1992 году, в самый разгар боев Первой Карабахской войны, я помню, как в минобороны Азербайджана обращались с идеями создания БПЛА, приносили чертежи, и командование Военно-воздушных сил даже рассматривало этот вопрос. Но технологически и технически претворить это в жизнь для боевого применения, а не просто для взлета-посадки, было сложно. То есть, наш промышленный потенциал на тот момент был не готов к массовому производству боевых беспилотников.

Современные успехи применения БПЛА всё же связаны не только с тем, что мы стали закупать готовую продукцию в Турции и Израиле, но и с тем, что помимо самих аппаратов, мы закупали технологии. И некоторые виды израильских БПЛА Азербайджан через некоторое время стал производить сам. Для сравнения, это примерно, как в 60-70 годы нынешние корейские автогиганты закупали уже выходящую серию машин Opel, и на их базе стали делать и выпускать Daewoo, Huyndai, и т.д. Они покупали технологии и так развили свою автопромышленность. Это положительный пример. Негативный пример, это когда СССР закупил технологию выпуска итальянской Fiat и стал производить «Жигули», которые так и не смогли конкурировать ни с кем на мировом рынке.

То есть, закупка технологий не дает моментального эффекта, над этим надо работать, развивать это дело. Поэтому все эти разговоры о том, что в Армении было налажено производство БПЛА и т.д., это конечно полусказки. Да, я согласен, первые беспилотные аппараты собственной разработки Армения стала выпускать раньше Азербайджана, но это были обычные примитивные БПЛА, которые легко обнаруживались. У них были очень слабые тактико-технические характеристики. Потолок подъема был низкий, и малое время нахождения в воздухе. Всё, что они выпускали, так и осталось на уровне разведывательных аппаратов. А это такие беспилотники, которые просто поднимаются в воздух с прикрепленной видеокамерой, которая снимает то, что попадает в зону ее видимости. Такого же плана кустарные беспилотники использовали, кстати, и боевики ИГ для атаки на российскую базу в Сирии, и хуситы для атаки на саудитов. То есть, это обычные, скажем так, летательные аппараты с небольшим моторчиком, к которым буквально скотчем приклеивали какое-то взрывчатое вещество.

Современные БПЛА XXI века это, конечно, намного более сложная техника с большой разрешаемой способностью оптики, с большим запасом нахождения в воздухе, и более точным управлением с земли.

И поэтому я не думаю, что в ближайшее время армянский военно-промышленный комплекс (ВПК) будет в состоянии выпускать что-то сопоставимое с турецкими или израильскими БПЛА. Даже российский ВПК, который уже наладил выпуск беспилотников «Ореон», не в состоянии полностью оснастить ими свою армию, и при этом технические показатели этой модели серьезно уступают израильским и турецким аналогам этой серии.

Что же касается заявлений министра Аршакяна, мы все сейчас очень внимательно просматриваем ленту новостей, прослушиваем всевозможные ролики, и видим, что в армянском обществе уйма людей, которые пытаются найти объяснение тому, что произошло за 44 дня. Аргументы и подходы у них самые разные. Кто-то исторически, кто-то военно-технически, кто-то конспирологически, кто-то политически – пытается объяснить (и это, прежде всего, для своего общества), что всё произошедшее это случайность, что это результат чьего-то злого умысла, заговора, и не видят стратегические структурные проблемы внутри своего общества, государства и армии. Реалии же таковы, что виновата в проигрыше этой войны сама Армения, политическая элита ее общества, которая не хотела трезво взглянуть на ситуацию и пойти на продуктивные переговоры с Баку.

И сейчас каждый там пытается найти какое-то умное оправдание этому. И, естественно, в силу того, что армянскому обществу свойственно строить мифы, какие-то несуществующие ситуации, и к обычным вещам подходить с какого-то пятого выдуманного угла, мы и становимся свидетелями столь странных выступлений даже ответственных чиновников, министров. Пресс-конференция Аршакяна как раз представляет собой очередной «нестандартный», с их точки зрения оригинальный, а на самом деле смешной подход и попытку объяснить свои системные неудачи.