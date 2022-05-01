Сегодня во всем мире отмечают Международный день солидарности трудящихся. В советское время его широко отмечали и в Азербайджане. Демонстрации были, люди с цветами и шариками ходили. Зачастую даже не зная истории того, что в СССР отмечалось как праздник, хотя в реальности это была настоящая трагедия. Но в СССР многое было подчинено идеологии, а не правде.

Другое дело, что в современном и независимом Азербайджане тоже мало кто из молодежи знает , почему решено было 1 мая отмечать Международный день солидарности трудящихся. Уверен , что опрос ста представителей отечественной молодежи на улицах Баку это подтвердит. Не до того нашим людям, им карьеру строить нужно, о настоящем и будущем думать, а не о события полуторавековой давности.

Поэтому приходится уточнять, что Первомай в современном виде возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня. Первыми с такими требованиями выступили рабочие Австралии 21 апреля 1856 года. Через три десятка лет, 1 мая 1886 года, анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. При разгоне такой демонстрации в Чикаго 4 мая 1886 года погибли шесть демонстрантов.

Дальше больше. В ходе последовавших на следующий день массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции в результате взрыва брошенной неизвестным бомбы были убиты восемь полицейских, ранены не менее 50, и в последовавшей перестрелке были ранены минимум четверо рабочих (по некоторым данным, до пятидесяти убитых и раненых), несколько десятков человек получили ранения. По обвинению в организации взрыва восемь рабочих-анархистов были приговорены к повешению, троим из них, когда главный свидетель обвинения признался в том, что оговорил вообще всех осуждённых, смерть заменили приговором к 15 годам каторги (впоследствии было доказано, что свидетель говорил правду, когда признался в оговоре, и обвинение в данном преступлении было ложным, так как, хотя бомбы производили и к вооруженному выступлению готовились, но к боестолкновениям 5 мая и смертям и ранениям в этот день никто из осуждённых никак причастен не был).

Именно в память о казнённых анархистах Парижский конгресс II Интернационала (июль 1889 года) по предложению американских рабочих, запланировавших свою забастовку на 1 мая 1890 года, объявил эту дату Днём солидарности рабочих всего мира, и предложил отметить его демонстрациями с требованием 8-часового рабочего дня и другими социальными требованиям. Так что, это и праздником-то сложно назвать. Скорее — трагическим днем в истории борьбы трудящихся за свои права.

В любом случае, в Азербайджане 1 мая нет праздничных мероприятий, пикетов и демонстраций по этому поводу. Но все же 1 мая имеет все основания считаться в нашей стране настоящим праздником! Как известно, согласно постановлению Кабинета министров от 22 апреля, с 1 мая 2022 года в условиях особого карантинного режима отменяется требование использования средств индивидуальной защиты (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и др.).

Более того, использование медицинских масок на территории международного аэропорта Азербайджана и в образовательных учреждениях больше не является обязательным, а только рекомендуется.

Не скажу, что это подвиг со стороны Кабмина, хотя что-то героическое в его решении все же есть. Ведь так, одним махом, лишить полицейских возможности обирать граждан республики под предлогом отсутствия маски на лице — это вам не на улицы городов США выходить с требованием о введении восьмичасового рабочего дня!