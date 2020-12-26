Первой прививку от COVID-19 в Германии получила 101-летняя женщина

В Германии первой прививку от коронавируса получила 101-летняя женщина. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает газета Bild.

Отмечается, что официально вакцинация от COVID-19 в стране начнется в воскресенье. Первой вакцину Pfizer/BioNTech сделали женщине, проживающей в доме престарелых в городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт).

Также вакцинацию уже прошли 40 постояльцев и 10 сотрудников дома престарелых.

Как отмечал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, вакцинация от коронавируса в стране стартует 27 декабря, прививать граждан начнут именно с домов престарелых.

В середине декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия хочет вернутся к нормальной жизни осенью 2021 года, если вакцинация населения пройдет по плану.

На данный момент Германия разрабатывает свои вакцину от COVID-19. 21 декабря стало известно, что немецкая биофармацевтическая компания CureVac приступит к третьей фазе клинических испытаний своего препарата с 22 декабря. В ней примет участие свыше 2,5 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет включительно.

CureVac, европейская компания, базирующаяся в Германии, подписала 6 июля кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму €75 млн на разработку и крупномасштабное производство вакцин, в том числе вакцины — кандидата CureVac против COVID-19. В ноябре компания представила результаты первой фазы исследования, согласно которым испытуемые хорошо перенесли вакцину в различных дозировках и смогли выработать антитела. После этого Еврокомиссия (ЕК) заключила с компанией CureVac контракт на предзаказ вакцины от коронавируса, который стал пятым по счету.

16 декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил о давлении на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) из-за ускоренной сертификации вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech.

С 16 декабря в Германии введены на фоне усугубления ситуации с коронавирусом(lenta.ru)