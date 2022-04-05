Рабия Оруджева стала первой азербайджанской спортсменкой, завоевавшей звание Ironwoman, приняв участие в турнире Isuzu Ironman в Порт-Элизабет (ЮАР).

Р.Оруджева — представительницей клуба «Triterra Baku Triathlon Club» и тренируется под руководством тренера Александра Мордасова.

В ЮАР она показала 18-й результат в своей возрастной категории (спортсмены от 35-ти до 39-ти лет), стала 91-й в женском зачете и 435-й среди 617-ти участников турнира. Наша «железная леди» преодолела полную дистанцию, включающую 3,8 км плавания, 180 км велосегмента, 42 км бега за 12 часов 18 минут и 21 секунду.

И это – невзирая на аварию, которая произошла на 23-м километре велотрассы, в результате которой девушка получила многочисленные ушибы и травмы. В этой ситуации Рабия Оруджева проявила невероятное мужество и силу воли – невзирая на боль, кровоточащие раны, и плохое самочувствие после падения, она смогла продолжить соревнование. До финиша оставалось 42 километра беговой дистанции, и 157 километров пути на велосипеде.

Рабия смогла!

Зрители и фанаты соревнования встречали ее бурными аплодисментами и выкриками «браво», а чуть позже, когда слухи о ее героическом преодолении дистанции распространились повсеместно, к отелю, где остановилась азербайджанская спортсменка, толпами начали подходить фанаты, фотографироваться с Оруджевой, выражая ей свой восторг.

В интервью # Рабия Оруджева рассказала подробности инцидента, произошедшего на трассе в ЮАР:

«Погодные условия на трассе были крайне неблагоприятными – дождь, сильный ветер. По этой причине организаторы исключили из программы плавательный этап и добавили время на велодистанцию. Подъемы были очень экстремальными, а спуски – скользкие и с дрифтингом. На 23-м километре в меня врезался спортсмен, задев заднее колесо моего велосипеда. Меня резко скинуло с трассы в кусты. Я упала на левую часть, и в этом мне повезло – вся система велосипеда находилась в правой. Я повредила колени, руки, были множественные царапины по всему телу, которые кровоточили. Шел сильный дождь и он обмывал мои раны. Моментами я ощущала головокружение. Во время аварии ко мне подбежала бригада врачей, но я заверила их, что хочу продолжать. Было очень тяжело, но я смогла. Я финишировала, держа наш флаг, со слезами радости на глазах!».

В ЮАР Рабию Оруджеву стали называть «Первая железная леди Азербайджана».

После соревнования девушке была в срочном порядке оказана медицинская помощь. Врачи были в недоумении, как спортсменке удалось в таком состоянии продолжить дистанцию и даже финишировать.

«Они назвали это чудом. Это и есть чудо. Я благодарна Всевышнему за то, что он помог мне справиться вопреки всем препятствиям и боли, которые мне пришлось вынесли на пути к победе, прежде всего над собой. К сожалению, парню, который врезался в меня, повезло меньше. В его велосипед врезались еще пара спортсменов, и все они получили серьезные травмы и переломы», — говорит Рабия.

Сегодня Рабия Оруджева вовзращается на Родину, в Баку.