Первая партия вакцины китайского производства доставлена в Турцию

Рейсом авиакомпании Turkish Airlines в среду 30 декабря из Пекина в Анкару доставлена первая партия вакцины от коронавируса нового типа (СOVID-19).

Три миллиона доз вакцины китайского производства доставлены в Турцию рейсом TK 6175.

Авиалайнер Boeing 777 с 17 контейнерами вакцины совершил посадку в столичном аэропорту Эсенбога в 05.44 по местному времени.

Контейнеры доставили на склады.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил ранее, что Институт фармацевтики и медицинского оборудования Турции приступит к тестированию вакцины.

По словам министра, тестирование продлится 14 дней и по завершению начнется массовая вакцинация населения. (Анадолу)