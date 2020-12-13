Первая партия вакцин против COVID-19 поступит в распределительные центры США уже в понедельник

Первая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer / BioNTech поступит в различные штаты страны рано утром в понедельник. Администрация Соединенных Штатов утвердила вакцину для экстренного использования поздно вечером в пятницу. Тем временем число людей, умерших от осложнений, связанных с COVID-19, приблизилось к 300000, сообщает Голос Америки.

Главный директор операции «Сверхзвуковая скорость», которая была учреждена администрацией Трампа для разработки и доставки вакцин, генерал Густав Перна заявил на пресс-конференции в субботу, что транспортные компании доставят около 3 миллионов доз вакцины от Pfizer в почти 150 распределительных центров. К среде вакцину получат около 450 учреждений.

Хотя до сих пор неясно, кто именно будет вакцинирован первым, на пресс-конференции заявили, что приоритетом станут медицинские работники и клиенты домов престарелых. По словам Перны, окончательное решение об этом примут органы здравоохранения.

США присоединились к Великобритании и другим странам в проведении вакцинации как можно большего числа людей накануне зимнего сезона.