Супруга Президента Елена Зеленская заявила, что в ХХІ веке в Европе нельзя привыкать к войне, к тому, что дети засыпают под звуки снарядов и не знают, будут ли живы завтра.

С таким призывом она обратилась к Европе и миру, зрителям и участникам благотворительного международного марафона-концерта Save Ukraine, сообщает Укринформ.

«На войне каждый день – как жизнь. Наши дети привыкли засыпать под звуки взрывов. Но я прошу вас: не привыкайте к войне! Потому что нельзя в ХХІ веке в Европе привыкать к тому, что дети засыпают под звуки снарядов и не знают, будут ли живы завтра. Нельзя привыкать к братским могилам, в которые превращаются мирные города. Война в Украине – это война на пороге вашего дома. Оставайтесь открытыми, оставайтесь чуткими. Оставайтесь на стороне мира и человечности. Тогда победа Украины будет и вашей победой!»– сказала первая леди Украины.