Первая леди Германии: «В нашей стране можно высказывать все»

Супруга президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер напомнила о свободе выражения мнений в Германии. «В нашей стране можно высказывать все, что не подпадает под Уголовный кодекс», — заявила первая леди Германии в интервью агентству dpa, опубликованном в четверг, 19 декабря.

Однако нужно понимать, что у людей могут быть разные точки зрения, добавила Бюденбендер. Свобода выражения мнений и споры из-за разных взглядов являются неотъемлемыми элементами демократии, отметила она.

При этом супруга президента ФРГ обеспокоена ростом ненависти и злорадства в интернете, в том числе оскорблениями в адрес женщин. «Вербальное насилие может быть первым шагом на пути к подлинному», — подчеркнула первая леди.

Эльке Бюденбендер с 2000 года занимает пост судьи по административным делам. Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ в марте 2017 года. Тогда же его супруга решила взять паузу в карьере. (DW)