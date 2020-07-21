Перес хочет, чтобы Зидан навсегда остался в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес доволен работой главного тренера Зинедина Зидана, под руководством которого мадридцы выиграли Ла Лигу в минувшем сезоне.

Глава королевского клуба готов предоставить французу бессрочный контракт и расширить его полномочия, сообщает директор издания OK Diario Эдуардо Инда.

По мнению Переса, Зидан мог бы стать для «Реала» таким же успешным бессменным тренером, как Алекс Фергюсон, который возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет.

«Реал» при Зидане выиграл 11 трофеев из 17 возможных, в том числе три Лиги чемпионов.

Соглашение тренера со «сливочными» рассчитано до 2022 года.