Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что готов возобновить переговоры с Турцией, как только Анкара сможет уделить этому внимание. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции во время визита в Эстонию, передает Reuters.

По его словам, требуется поскорее начать диалог, однако, «трудно вести хорошие переговоры, когда вокруг буквально все горит».

Кристерссон отметил, что предварительные условия для возобновления переговоров были хорошими, но с учетом предстоящих в мае выборов в Турции было понятно, что Анкара прежде всего сосредоточена на внутренней политике.

«Как только они будут готовы (к переговорам), мы, очевидно, будем также готовы», — сказал шведский премьер.

6 февраля в Турции произошло мощнейшее с 1939 года землетрясение, о чем объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно последним данным, катастрофа унесла жизни 3432 человек, 21 103 — получили ранения.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Швеция пока не выполнила обязательства по экстрадиции в Турцию террористов, поэтому Анкара не может одобрить заявку на членство в НАТО. (gazeta.ru)