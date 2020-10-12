«Переговоры с нацистским режимом Армении невозможны в принципе» — российский политолог

Переговоры, которые длились в Москве 11 часов, завершились перемирием и совместным заявлением, которое озвучил глава МИД России Сергей Лавров. Были приняты четыре пункта, по которым дальнейшие переговоры должны будут продолжаться.

Тем не менее, никаких подписей никто нигде не ставил, а потому эти пункты и соглашения не более чем «филькина грамота». Так называемое перемирие не продлилось даже несколько часов — начались ожесточенные столкновения в направлении Гадрута, который хотели отбить армяне, и ракетный обстрел Гянджи.

О переговорах и их итогах рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Как вы оцениваете переговоры в Москве? Насколько эти соглашения воспринимаются всерьёз?

— Сейчас, когда проявилась на практике беспомощность и бессилие всяких переговоров между Азербайджаном и Арменией, как-то глупо и даже пошло высказывать на этот счет свое мнение. Конечно, сейчас ради хайпа и самопиара можно было бы сказать о том, что я ни на секунду не верил в возможность прекращения войны в Карабахе за столом переговоров, — что полностью соответствует моей позиции, — но в данном случае мое мнение на фоне имеющихся фактов никакого значения не имеет, так как реальность говорит сама за себя.

Переговоры с самого начала были фарсом, разыгрываемым воюющими сторонами перед Кремлем, когда их участники изначально знали и понимали, что боевые действия не прекратятся, а ценность любого подписанного по их итогам документа будет равна ценности макулатуры. Поэтому итоговый документ оказался таким аморфным по содержанию.

— Как бы вы оценили пункты соглашения? О чем они?

— Ни о чем. С самого начала для сведущего человека бросается в глаза несуразность формулировки о том, что боевые действия прекращаются в 12 часов. Но по какому времени? Баку живет в своем часовом поясе, Ереван — в своем, местного карабахского времени просто не существует. То есть с самого начала было понятно, что документ работать не будет.

Не менее бессмысленным выглядит тезис о том, что о мерах по реализации режима прекращения огня будет сообщено дополнительно. То есть каждая сторона не взяла на себя никаких обязательств о том, как конкретно она будет обеспечивать режим прекращения огня и с какого времени. Поэтому я оцениваю этот документ как интеллектуально бессмысленный и политически беззубый, поэтому он не способен остановить войну в Карабахе.

— Можно ли считать, что переговоры ни к чему не приведут, пока армянская сторона не будет более конструктивной?

— Позиции воюющих сторон диаметрально противоположны. Сугубо антагонистичны и контрадикторны, поэтому нет ни одной точки соприкосновения для достижения компромисса. Позиция Армении ни в какой форме неприемлема для Азербайджана, равно как и позиция Азербайджана для Армении.

Власти, армия и народ Азербайджана намерены вести войну до победного конца и подписания мира на своих условиях — абсолютно справедливых и полностью соответствующих нормам международного права. Но это никак не устраивает элиты Армении, которые за 30 лет привыкли наживаться на войне с Азербайджаном и оккупации азербайджанских земель, и они готовы на любые преступления, в том числе и военные, ради сохранения источника своего благополучия. Переговоры с откровенно нацистским политическим режимом Армении невозможны в принципе, и множащиеся день ото дня преступления армянской армии против народа Азербайджана доказывают это.