Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в составе полных делегаций длились около получаса. Об их завершении вечером в среду первыми сообщили со ссылкой на источники агентство ТАСС и «РБК-Украина».

Радио Свобода подсчитало время встречи, основываясь на разнице во времени завершения вступительной речи главы МИД Турции Хакана Фидана и первых сообщений источников СМИ.

Третий раунд переговоров в Стамбуле оказался самым коротким из всех — первые две встречи длились больше часа.

По данным ТАСС, стороны договорились об обменах гражданских и военных лиц. Украинская сторона сообщила, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Киев предложил провести встречу президентов Путина и Зеленского до конца августа, заявил глава украинской делегации Рустем Умеров.